工商業活動續停至7.23　政府再撥100億抗疫

澳門政府今日(16日)公布，自2022年7月18日凌晨零時至7月23日凌晨零時，繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，但是維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響。另當局考慮到本輪疫情對經濟和民生的巨大衝擊和影響，決定再撥款100億澳門元抗疫。

所有從事工商業活動的公司、實體及場所繼續暫停營運，但提供水、電、天然氣、燃料、電信、公共交通、垃圾收集等基本公共服務，以及酒店住宿、清潔衞生、物業管理、批發及運輸生活物資等維持社會必要運作所需的服務的公司或實體；街市、超級市場、餐廳、飲料場所、飲食場所、藥房、衞生護理場所等維持居民生活所需的場所；經主管部門例外批准的公司、實體或場所除外。戲院、美容院、酒吧、理髮店及向公眾開放的泳池等場所繼續關閉；餐廳、飲料及飲食場所繼續只能提供外賣，不能堂食。

應變協調中心表示，分析評估最新形勢，特區政府決定再撥款100億澳門元，作為應對疫情的各項開支及對受本次疫情影響的在澳人士的普惠援助措施，與全體居民共度艱辛困難的時期。至於政府在上月19日宣布預算規模約100億澳門元的經濟援助措施，重點在於補助因疫情而採取的措施所引起的停工停業的僱員及商家，應變協調中心稱，有關涉及撥款的修改預算法案已於昨日(15日)送交立法會審議，通過後即予落實執行，務求盡快讓合資格人士受惠。