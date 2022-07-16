下周一起再進行3輪全民檢測　市民亦須每日快測

澳門自上月18日爆發新一波疫情，至今日(16日)已展開第10輪全民檢測。繼政府宣布延長工商業停運至下周五(22日)後，衛生局局長羅奕龍今日在疫情記者會上表示，全澳門下周一至下周六(18至23日)進行3輪全民核檢，每兩天為一輪，市民亦須每日做快測。至於7類重點人群亦須維持每日進行一次抗原檢測。

應變協調中心副主席、社會文化司司長歐陽瑜表示，從最近3輪全民核檢數據顯示，疫情防控工作取得較明顯效果。她指出，未來周會進入「清零期」，「相對靜止」措施延長五日，維持管控社會人員流動，並且會繼續採取密集式全民核酸檢測、重點人群核酸檢測以及全民抗原檢測等措施，持續加強管控高風險人士，壓止社會面的感染個案。為持續優化全民核酸檢測的工作，對於由照顧者照顧的不良於行的高齡長者或殘疾人士，當局研究在第11輪設立豁免機制，具體方案稍後公布。

歐陽瑜續指，根據內地多個城市的經驗，證實Omicron的隱匿性強，即極可能會出現死灰復燃，一個感染者就足以引起新一輪的疫情。因此，澳門爭取盡快在「清零期」後，會進入一段時間的「鞏固期」內，居民將逐步恢復正常的工作和生活，並根據不同人群的風險，設定不同頻次的核酸檢測，務求盡早發現社區裡面潛在的傳染源，以達致動態清零的最終目標。