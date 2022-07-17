騙徒疫下頻出動　去年錄近2萬宗詐騙案　逾70%屬網騙

本港警方去年錄得19,249宗詐騙案，相較10年前、即2012年的6,923宗，上升約3倍，涉款約65億港元，當中72%屬網上騙案，包括網購、網上情緣及求職騙案。警務處助理處長(特別職務)(支援)郭嘉銓今日(17日)表示，網上騙案宗數近2年上升尤為明顯，相信與疫情有關，市民轉移網上購物或交友，騙徒覷準機會「少有少呃，多有多呃」，呼籲市民要提防騙子。

去年的網上騙案中，佔最大部分的為網購騙案，有6,120宗佔44%；其次為佔12%的網上情緣騙案，有1,659宗；至於網上投資騙案及網上求職騙案，則各佔7%及8%，分別有980宗及1,063宗。其中網購騙案的騙徒會假扮買家或賣家呃錢，呼籲市民在網上購物時，要光顧官方平台或信譽良好賣家及選擇當面交收或貨到付款等。

至於香港生產力局網絡保安及香港電腦保安事故協調中心主管周啟發稱，2021年網上保安事故有7,725宗，較2020年的8,346宗，按年跌7%。惟單計網絡釣魚事故卻連續4年上升，去年有3,737宗，當中38%屬電子商貿、33%屬網上銀行，其餘29%則涉加密貨幣、貨物運送、線上遊戲相關行業等。針對釣魚攻擊，他建議使用者點擊電郵前先確定寄件者、點擊網站前先檢查網址是否正確、不應開啟可疑郵件、不應隨便透露個人資料。