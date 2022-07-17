政府加開專線來往路環等　市民可憑預約短訊乘巴士求診

澳門新冠肺炎疫情未止，工商業活動繼續暫停，期間大部分巴士亦不得運作，當地政府早前安排30條特別巴士路線，提供有限度服務。澳門交通事務局今日(17日)宣布，由明日至本周五(18日至22日)，臨時增加15路線的特班車(15S)服務，往返路環蝴蝶谷大馬路總站、路環市區、竹灣、黑沙至九澳聖若瑟學校。澳門衛生局則宣布有需要市民，可提前預約並出示短訊憑證，即可乘搭巴士往返醫院求診。

臨時加開的15路線特班車(15S)由新福利營運，每天上午7時至晚上9時運作，班次頻率為每小時一班車。乘客僅須出示健康碼綠碼即可按現行收費乘車，毋須出示其他證明文件；巴士車廂滿載率仍限制在60%以內。至於現行的24條日間特別路線及6條夜間特別路線，於明日至本周五仍維持僅供符合特定條件的人士搭乘。

另外，澳門衛生局表示，癌症患者等有恒常需要使用醫療服務的居民，需乘搭巴士時可向司機出示預約提示短訊、預約憑條或電子憑條即可。對於有需要乘坐巴士但沒有預約憑條的急診求診人士，可致電欲前往的醫院，取得2小時內有效的短訊憑證，同樣可乘搭巴士。該些市民可由1名家屬陪同上車，離開醫院返家時，亦只需向司機出示預約憑條、短訊或就診證明等即可。