機構倡減約束計劃　讓長者有尊嚴度晚年

現時主流安老院舍仍對長者施行約束，藉減少他們的活動空間以防止他們跌倒，以及保護醫療進程，例如防止他們自行拔掉喉管。有機構提倡「減約束」計劃，冀透過除去長者身上不必要的枷鎖，並提高其自理能力，改善長者的身心健康，還他們自在、有尊嚴的生活。「約束」是指有意圖地在某種環境下限制某人的自由，防止其接觸身體特定部位或作出某些動作。要被約束活動的長者，主要是患有腦退化症，認知能力不足或者身體機能受損。約束方法包括將手綁在床欄、坐高背椅、佩戴特製手套或穿約束衣。但這種做法亦會對院友帶來傷害，引起不少批評。

香港中文大學內科及藥物治療學系課程導師（註冊護士）徐若萍博士表示，約束會令人身體非常不舒服，精神上更會令人感寂寞、無助，直言「邊有人想成日被綁住？」。而且，限制長者活動會使其肌力衰退，「成日唔郁更加唔想郁」，結果身體狀況差的長者被綁得更多，愈綁得多情況又愈差。她強調，有研究已指出約束不能有效防止長者跌倒，反而進一步削弱其步行能力，使他們更易跌倒，實際上是弊遠大於利。賽馬會耆智園副總經理崔志文博士表示，他們推行的「減約束」計劃期望給予長者機會發聲，表達自己不想被綑綁的意願。他提出約束物之外的替代方案，包括加強皮膚護理、協調長者坐姿、多進行如廁訓練、下肢訓練，鼓勵他們多行走及站立等。他希望透過協助長者自立，能朝着「零約束」方向邁出重要一步。

院友羅伯伯的家屬羅小姐分享稱，其94歲父親曾被「T型約束帶」長期綁住而造成皮膚損傷，以及長期不能活動引致肌肉退化。但以啫喱墊取代約束帶後，他的皮膚狀況及坐姿有所改善，而更多自由活動也使他更有活力。保健員阿君(化名)表示，以往院舍工作人員總是強調安全第一，故多採用約束方式防止意外發生。但現在他們正逐漸意識到，從事安老服務亦要考慮長者的其他需求，如何令他們感到快樂也相當重要。她指經過「減約束」的長者「開心左，傾偈多咗」，對此感到欣慰。文化村長者服務總監阮家慧表示，「減約束」計劃成功依靠的，除了員工的知識及培訓，更重要的是照顧觀念的改變。照顧團隊不應維持長期以來「怕出事」的照料心態，而應秉持以人為本的理念，以長者的整體福祉為依歸。崔博士表示，未來會加強與安老業界接觸，推廣「減約束」的理念，讓更多長者自在、有尊嚴地過優質的生活。