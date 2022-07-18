消委會發現47款食油含有害污染物　3款基因致癌物超歐盟標準

消費者委員會發現超過90%的食油樣本含有害污染物，該會今日(18日)公布食油測試結果，他們於去年11月至今年1月，從超市及百貨公司搜集50款食油，包括14款特級初榨橄欖油，發現有47款、94%食油樣本檢出1種或以上的有害污染物，當中40%檢出3種或以上的有害污染物。消委會說，測試中只有3款樣本完全沒有檢出污染物，情況雖不理想。

是次測試顯示，29款樣本檢出基因致癌物環氧丙醇，佔整體樣本58%，含量介乎每公斤100至2,000微克，含量差距極大，當中2款樣本的含量超出歐盟標準，包括「SuperFoodLab純正椰子油(無味配方)」，每公斤1,100含微克和「御品皇純正花生油」，每公斤含2,000微克。消委會說，部分食油在生產過程中需要經過高溫加工處理，在脫臭加工過程中會產生氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPD esters，3-MCPDE）和縮水甘油脂肪酸酯（GE）。研究顯示3-MCPDE和GE在腸道水解後，會分別釋出有毒的3-MCPD和基因致癌物環氧丙醇。動物實驗證實，長期攝入過量3-MCPD會損害腎臟的功能、中樞神經系統，及影響雄性的生殖系統。該會對比2017年測試發現有70%樣本檢出3-MCPD，以及77%樣本檢出環氧丙醇，今次雖略有改善，但仍有約60%樣本分別檢出3-MCPD（30款）和環氧丙醇（29款）。

消委會又發現，有2款御萬家食油樣本檢出基因致癌物苯並[a]芘，其中御萬家百分百純正粟米油的樣本檢出每公斤2.1微克，超出歐盟每公斤2.0微克標準；另有1款葡萄牙進口特級初榨橄欖油樣本的塑化劑檢出量超出食安中心的行動水平和歐盟上限。

御萬家的分銷商向消委會提供廠商檢測報告，表示其百分百純正粟米的3-MCPD及縮水甘油含量較本會的測試結果低，認為是由於兩者採用的檢測方法不一致及實驗室檢測偏差。SuperFoodLab的代理商表示塑化劑測試結果並沒有超出食安中心的行動水平，營養含量與標籤資料一致。御品皇的代理商表示其純正花生油符合香港法例及要求。