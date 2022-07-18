過去數天增888宗學校個案　有8校個別班別須停課一周

隨着過去兩天的周末假期完結，學生哥今日(18日)繼續返學，不過新冠肺炎疫情未去，學校仍出現不少呈報個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港過去數天錄得888宗學校呈報病例，涉及548間學校，當中751名學生及137名職員，其中僅202宗個案是今日採樣。另有8間學校有班別出現多宗病例須停課一周，當中包括大埔港九街坊婦女會孫方中小學，有2個班各出現3宗個案。

張竹君指出，在888宗個案中，有202宗採樣日期為今日，另有287宗是昨日(17日)，其餘病例則屬較早發現，故過去數天每日有約200宗學校呈報個案。至於個別班別須停課的學校，包括西營盤聖類斯中學1D級29名學生中有4人確診；坪洲聖家學校1E班9人有3人中招；馬頭涌香港培道小學幼稚園30人的K2A班，有2名學生、2名教師確診；北角蘇浙小學K1H下午班有19名學生，同樣有2名學生、2名教師確診；灣仔玫瑰崗學校6A班，18名學生中有4人確診；大埔港九街坊婦女會孫方中小學有2個班停課，4C班30人有3人染疫、6C班24人則有3人確診；西貢中國基督教播道會茵怡幼兒學校N1班有32人，3人中招；西貢威靈頓教育機構張沛松紀念中學3A班，35名學生當中有4人確診。

至於早前有校巴司機確診的九龍塘國際英文幼稚園，該司機所駕駛的18號巴士已有學生、老師確診。防護中心今日再發現，該巴士的早班再多4名學生染疫，其餘學生需要檢疫，截至目前該巴士群組累計13人染疫，其中上午班有4名學生，下午班則有9人確診。

同校有1個班別早前有2名確診學生曾乘搭同一巴士，2人同班另有1名學生同樣確診，故該班別需要停課；另一個班別早前有1名教師曾乘搭該巴士，同班亦有2名學生染疫。校方目前已停止涉事巴士的運作，並更換為巴士線，由於班級或有傳播，防護中心已建議當中2班停課，但稱「不希望貿貿然停全間學校的課」，亦不希望真的涉及傳播。