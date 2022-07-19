DSE第3年疫下放榜　調查指80%學生渴望「實體」工作

中學文憑試(DSE)將於明日(19日)第3年在新冠肺炎疫情下放榜，相信不少學生都正在為前途緊張。聖雅各福群會「I am… 青年職學平台」今日(19日)公布一項香港高中生職學前路調查結果，經歷了2年遙距上課，有80%受訪學生希望將來能「實體」工作，因有面對面的交流機會，亦能親身體驗職場氣氛，而渴望遙距工作的則只有18%。另外，有82%學生對於升學及就業方向有目標，其中醫護及工商管理最受歡迎，但當中只有32%會經常留意心儀學系及行業的相關資訊。

「香港高中生職學前路調查」於今年5至6月期間，訪問了1,134名中四五學生，了解他們對未來升學及就業的想法及準備程度。對於理想的工作模式，有65%受訪者希望找一份全職工作，因為工作會較穩定和賺取更高收入，而近年新興的Slash(斜槓工作)模式只有10%，另有12%學生表示暫時未有想法。理大應用社會科學系系主任崔永康表示，因新冠肺炎疫情帶來的長期不穩，影響學生的生活及學習方式，或令他們渴望更多安全感，傾向「傳統」的工作模式。

部分學生對前路有想法，惟未做好足夠準備，應屆DSE考生Cynthia分享，她由中三起希望成為一位護士，但因選科時因未知大學院校的收生計分方法，所以按興趣和能力選擇了歷史及應用學習課程的健康護理科，對入讀護理系的優勢較少。她表示若能再選擇，會選讀對入讀護理系較有利的理科。