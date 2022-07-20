8狀元傳統名校佔4人　最少2人志願行醫　冀服務社區為港出力

2022年中學文憑試今日(20日)放榜，共誕生8名狀元，分別為5男3女，至少考獲7科5**或以上成績，其中4名更勇奪16星成為「超級狀元」，其餘4名狀元大多來自皇仁、喇沙、英皇書院、拔萃女書院等傳統名校。皇仁書院狀元麥灝邦除中、英、數、通識4個核心科目外，餘下的選修科目，包括物理、化學及生物，皆取得5**佳積，成為今屆文憑試共8名狀元之一，望到香港中文大學選讀「內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別」，因初心只想服務本港社區，同時本港亦一直缺乏醫療人手，故「希望出一分力」。

英皇書院狀元甘仲軒，對於本次成績感驚喜、意料之外，「今日4時已經醒了，十分緊張。」他續稱，將視醫科為心儀科目，立志成為醫生，希望可以在他人生命中作出貢獻，具有特別意義。至於報讀學校則需再與家人商量，惟暫時未有打算離港升學，因香港目前醫科的就業機會或前景仍保持優良，且銜接良好，加上亦不想與家人朋友分開。甘坦言，移民為個人選擇，當然會有人嚮往外國生活，不過自己則對香港有歸屬感。

至於喇沙書院今年再誕一位狀元，為中六生張殷碩，該校至今累計產6名狀元。張選修的生物、化學、物理科均考獲5*佳績，至於數學M2之稱的代數與微積分則獲次一級5的成績。中英文科的分卷方面，除了中文閱讀卷、英文聆聽及綜合能力考獲5*外，其他分卷均得5**的最高成績。