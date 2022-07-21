花園大廈重建歷時20年　定安街項目2026年起遷入重建居民

討論多年的觀塘花園大廈重建計劃近日再有新進展，香港房屋協會現正在牛頭角道興建定安街住宅大廈，預計在2025年落成，並可提供371個單位，2026年起將讓花園大廈的燕子樓和喜鵲樓居民重置在該項目，之後再進行第2期的重建，預計整個重建歷時20年。另外，房協亦擬建花園大廈連接功樂道的升降機及相關接駁通道，可望在今年內諮詢區議會，預料有關升降機系統的工程預計在2028年完成。

房協表示，定安街住宅大廈落成後，將會先把燕子樓和喜鵲樓約逾800個單位的居民，重置在定安街項目或玉蓮台或區外房協出租公屋單位，上述2座大廈即可進行首期重建，並希望在2032年落成，以重置花園大廈另外3座大樓的居民。又第二期的重建項目預計可在2041年完成，會計劃作居屋或公屋或長者樂安居，整個花園大廈住宅地積比為1:7.5，住宅樓面面積逾29萬平方米，單位數目由2,300百個增加至5,800個，停車泊位780個私家車、70個電單車及100個其他類型汽車。

而為令功樂道居民及附近學校的學生出行更方便，房協亦將協助路政署，在房協所屬地段撥出空間，興建花園大廈連接功樂道的升降機及相關接駁通道，該通道離地100多級樓梯。房協代表表示，有關項目的設計已交政府審視，如獲整體同意，將有望在今年內諮詢區議會意見。