專家指變異病毒BA.4或5於社區擴散　單日確診5周後恐破萬宗

本港第5波疫情再升溫，昨(21日)單日新增確診個案突破4,000大關，達4,375宗個案。呼吸系統專科醫生梁子超今早(22日)在電台節目表示，預計疫情反彈會持續，又特別提醒要留意變異病毒株BA.4或BA.5已開始在社區擴散，他稱雖然這些病毒株目前佔整體個案只有約120宗，但按其增長速度可能在5至10個星期內，追上現在流行的新冠病毒，屆時整體確診個案有機會飆至5位數字，促政府除要準備好醫院病床等設施，亦要留意醫護人員的人手分配及社區人力資源如何動用。

被問到當局收緊院舍防疫要求，梁相信對防止院舍爆發疫情會有幫助，但認為現時流行的新冠病毒潛伏期很短，檢測結果可以於短時間內由非染疫轉為染疫，即使員工加密核酸檢測，亦不能取代每天快速抗原測試；反而訪客即使持有48小時核酸檢測證明，到院舍前應先進行快測，會較為安全。

至於當局會安排檢測承辦商為院舍提供核酸檢測套裝，讓員工自行採樣，梁認為最重要是當局安排每天盡快收回樣本做化驗，以便盡快得出結果。