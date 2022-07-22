不滿店員態度怒砸Apple Store 16部產品　五旬女子判感化1年

五旬女商人去年到觀塘APM商場內的「Apple Store」，希望店員幫她安裝「安心出行」。期間她聲稱店員態度欠佳，於店內大吵大鬧，不但毀壞店內多部手機及電腦，更把展示枱上的iPhone當武器，連擊店員頭部2下，過程被全程拍下。她早前承認刑事毀壞及普通襲擊罪，今早(22日)於觀塘裁判法院被判感化1年，她另須支付堂費1,000港元。

51歲被告周淑儀，報稱任職商人。辯方今求情和庭判處感化令，並指被告願意向受傷員工和「Apple Store」賠償；惟控方因為賠償額超出上限，而沒有申請法庭賠償令。主任裁判官錢禮接納報告建議，判被告感化1年，期間被告須遵守一系列特別條件，包括依指示出席精神或心理評估、接受輔導和出席更生小組。

被告承認於2021年6月17日，在觀塘道418號創紀之城5期apm 1樓「Apple Store」，無合法辯解而損壞屬於蘋果公司的16部電子產品，包括6部Macbook Pro等，總值港幣148,584港元。她另承認於同日同地襲擊女子庚萍。案情指，當晚8時許，被告到案發地點，要求店員幫她安裝「安心出行」，49歲女店員庚萍上前協助。期間被告不滿庚的態度，批評庚不能幫她解決問題，及情緒激動，將展示枱上的電子產品掟落地，其他店員嘗試安撫她但不成功。被告又執起一部iPhone 12 mini，朝庚的頭部連轟2下。有途人拍下整個過程。庚送院治理後同日出院。被告其後被捕，警誡下承認因憤怒而犯案。

案件編號：KTCC811/2022