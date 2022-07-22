老翁紅磡站廁格暈倒疑失救亡　家人批評港鐵無盡力協助尋人

六旬漢暈倒紅磡站廁格逾4小時疑失救亡，家屬怒斥曾向港鐵求助，卻被多次回覆「搵唔到人」。一名66歲老翁於本周三(20日)晚上被發現昏迷倒臥在港鐵紅磡站一殘廁內，送院後證實死亡，其家人事後向傳媒哭訴，指事發當日下午6時許曾多番致電港鐵求助，卻被回覆指已派員尋遍廁所但無發現，惟一名清潔工卻於當晚10時半許發現老翁於殘廁內昏迷，家屬有感老翁「枉死」；有醫生表示若能及時送院或能救回性命。港鐵回應時承認事件，向離世者家人致以深切慰問。

據了解，死者姓許(66歲)，事發當日與妻子由馬鞍山站乘屯馬線往朗屏站，約4時45分到達紅磡站，他因想去廁所，眼見妻子行動不便，便叫她繼續乘車往目的地，自己如廁後再與她會合。惟逾時良久，其妻亦未見其影蹤，多次致電丈夫亦無人接聽，於是通知兒子，兒子大約於當日下午6時許便多次致電紅磡站職員，冀對方可代尋老父，惟對方卻稱已尋遍廁所，仍未發現其父親，令其一家主力在站外其他地方尋人。至晚上11時許，兒子才收到醫院電話指父親正在急救，並了解到原來當晚10時許，父親最終於港鐵紅磡站一殘廁內被一名清潔工尋獲。其家人質疑港鐵當初為何未有發現父親，並憶及院方醫生曾稱「如果早啲送院，可能救得番」。

另一方面，警方表示，前晚10時32分接獲站內清潔女工報案，稱發現有男子倒卧殘廁。男子送往伊利沙伯醫院救治，延至11時42分證實不治，事件列作「送院時死亡」，初步沒有可疑。據悉死者有長期病患。港鐵回應稱非常重視事件，會配合有關調查，稱當天下午6時接獲求助電話，隨即派員檢視紅磡站內所有洗手間，並通知其他車站及鐵路線同事協助尋找，至晚上約10時20分，由清潔員工於紅磡站非付費區一個反鎖的無障礙洗手間發現死者。