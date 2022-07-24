2男搭港鐵因碰撞爆衝突　深水埗站大堂作擂台同變「輸家」

昨日(23日)網上流傳一段長約36秒短片，片中一名年約20餘歲、紋身及踢拖男子與一名中年漢，在一個港鐵站大堂大打出手，時而埋身肉搏，時而拳來腳往，有如MMA(綜合格鬥)打得燦爛。根據片段所見，事發時大批人士分別站在左右兩旁駐足觀看，有如觀看打擂台比賽，並不時傳出吶喊聲及歡呼聲，場面熱鬧。

片段開始時，已見2人互有攻守，其中戴着口罩的較年輕男子頗佔上風，向已脫下口罩的對方推撞並揮拳擊中其胸部；中年漢捱拳後未有退縮，更做出挑釁動作，一副迎戰態勢，他一度搶先進攻向踢拖男出拳。男子亦毫不示弱以拳頭還擊，更一度雙腳離地凌空跳起，電光火石間疑再擊中年漢，混亂間，中年漢褲袋內口罩跌出；而踢拖男的口罩亦遭扯甩跌落地，他更將手機拋落地再度迎戰。其後，2人拉扯間、中年漢被人「迫埋牆角」兼㩒面，中他亦伸手抓緊對方衣領，嘗試踢向對方，2人繼而再分開。片段約於20秒左右，2人再度對罵之際，一名港鐵職員亦趕至現場連番勸道：「先生，唔好打啦，唔好打啦！」片段亦到此結束。

警方表示，昨日下午5時許，一名姓張(51歲)男子與一名姓許(25歲)男子，在港鐵深水埗站一列車廂內、因碰撞問題先而爭執，繼而動武，2人疑由車廂打至大堂。警員到場調查後，以涉嫌公眾地方打架將2人拘捕，張口及腰部擦傷，許亦報稱不適，俱送院治理。有網民揶揄事發時如在打擂台比賽，留言抵死又搞笑：「打港鐵金腰帶-深水埗區代表總決賽，每人報名費5000」、「一個防守型，一個進攻型」、「食過下夜粥，識得出超人拳」、「呀叔出拳好慢下喎，就算高攻都冇用」、「現在裁判著黃色衫喎」、「拖鞋仔勝!識Superman punch,又低頭閃咗兩野,最後推平頭人埋牆」、「怕痛的我把迴避點數加滿了」。