梨木道公園區內評分僅得54分　逾9成受訪兒童撐翻新遊樂場

聯合國《兒童權利公約》第12條列明，「參與權」是兒童的基本權利，兒童在任何影響自身的事項都有表達意見的權利。有兒童慈善機構今日(24日)發布社區研究結果，其中一個由兒童共議選出的社區議題為改建梨木道公園，以100分為滿分，調查發現該公園僅獲區內兒童評為54分，並有超過9成受訪兒童支持遊樂場翻新。機構建議重新由兒童角度設計及規劃遊樂場，並為區內兒童提供更多提交意見的機會。

香港聖公會麥理浩夫人中心透過兒童慈善機構國際培幼會資助，推行「葵涌兒童留聲台」，活動計劃由18位8至12歲，來自石籬及葵芳兩區的兒童(小幹事成員)分別就着三大由兒童共議選出的社區議題，進行社區研究並發布結果。讓更多的區內居民及社區人士了解及聆聽到兒童的聲音和意見。調查指出，梨木道公園已久經修葺，不少設施殘舊，加上全部遊樂設施也是組合式設施，設計乏味欠缺新意。而兒童票選他們到公園會遊玩的設施，當中以鞦韆最受歡迎，惟附近僅梨木道公園設有鞦韆，導致輪候時間長，超過20分鐘。

國際培幼會總幹事蕭美娟表示，很高興看到小幹事成員從活動中透過社區研究的方式關心社區，利用問卷調查的方法收集兒童意見，整合成具體而充實的建議，就關心的社會議題發聲。她希望社會能夠提供更多的機會予兒童參與決策，鼓勵兒童勇於表達個人意見，為社會帶來正面的影響。