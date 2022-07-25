港府認廢物管理落後　堅持建3座焚化爐　選址或北都

本港環保政策滯後，廢物量連年上升，2020年均每人每日丟棄1.44公斤垃圾，但廢物回收率僅28%。剛上任的環境及生態局局長謝展寰表示，承認港府的廢物管理落後，原因在於回收的模式改變，指以往回收商收集廢物後僅轉口予內地，但內地政策改變後，回收商需先將廢物化成再生物料，出現回收率下跌之情況，惟稱「本地回收量是升了，但追不上進度」。他續指，政府現時已按再生物料重量計算回收承辦商所得的資助，避免出現承辦商棄置回收物的情況。

本港首座現代焚化爐正於石鼓洲興建，預計2025年投產；而位於屯門曾咀、目標於2030年投產的第二座焚化爐，有望於2025年招標興建。謝展寰指出，隨着經濟、人口持續增長，即使回收率能夠升至逾40%，但仍有近50%的垃圾需要處理，尤其「包過油炸鬼的廢紙」等受污染廢物，因此香港仍需要第三座焚化爐。但他強調，政府先透過垃圾徵費以減少廢物為目標，其次靠回收「轉廢為材」，最後焚化「轉廢為能」，而焚化爐全面投產前，稔灣堆填區等仍需擴建，目標是在2035年不再堆填家居垃圾。

第三座焚化爐初步不欲在近海地方興建，謝指出，選址時需考慮地區分布、土地面積，不排除會設於北部都會區，至今未能確實地點，但計劃以公私營方式興建，例如借出土地予私人公司興建及營運，縮短行政程序「追落後」。他不擔心市民會以「更環保」方式減廢物棄置量，圖令焚化爐丟空，他指屆時可焚化已堆填的垃圾，盡快修復堆填區用地作其他發展用途。謝強調新一代焚化爐並非厭惡設施，不擔心引來反感。

環境保育方面，謝展寰建議採用「積極保育政策」，將一小撮土地集中保育，釋發其他土地以適度發展。他認為生態保育與城市發展並無對立，指以往保育重點不準確，圈地禁止發展只會令地方荒廢，魚塘乾涸，甚至放滿貨櫃，令該地的保育價值下降，令本港「雙輸」，既不能發展土地建屋，又未能保護環境。他認為重點在於生物多樣性，增加物種數量及質量，應將重要物種集中於一個恰當管理的生境，概念已套用於北都的濕地保育區，將分散的濕地集中，重劃界線，進行復育計劃，而漁護署正研究計劃，期望能解決發展與保育的矛盾。