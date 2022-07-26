MIRROR紅館騷再出意外　Frankie失足跌落台

人氣男團MIRROR紅館演唱會昨晚(25日)正式開鑼，惟開騷前已因舞台安危問題風波不斷，有睇第一場的現場觀眾事後亦在網上批評主辦單位罔顧成員安全。事件持續發酵，未料演唱會今晚(26日)再度出事，成員Frankie在台上說話時，突然失足跌到台下，全場觀眾嚇得大叫。

據現場影片可見，Frankie在台上徐徐漫步，說話期間轉向另一邊觀眾走近，惟他疑因未留意到舞台邊緣並繼續走近，即使有拍片粉絲發現險境，欲大叫提醒及阻止時，Frankie已在台上失足跌到台下。幸好升降台高度算低，Frankie其後可即時起身，又第一時間向觀眾稱：「無事、Sorry，係我自己跌親。」他事後亦在社交平台Instagram報平安：「只係擦傷咗啲啫，我福大命大㗎」。

其實，MIRROR今次紅館開騷前一天，就傳出在總綵排時有舞蹈藝員受傷送院，據指是與舞台機關有關。惟事後有傳未有人肯承擔責任，更將問題歸咎在舞蹈員身上，事件在社交平台上引起大批鏡粉及網民關注。惟演唱會首天，台上多次險象環生，搞到觀眾觸目驚心，更將有關片段合輯成一段影片對主辦單位「發難」。