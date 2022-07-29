炎夏行山易中暑　今年首7月攀山拯救事故錄12人死

消防處今年截至7月中，攀山拯救事故的死亡人數已錄12人，接近去年全年錄得的14人。

本港近日錄得持續高溫天氣，市民進行戶外活動需提防中暑。消防處今年截至7月中，攀山拯救事故的死亡人數已錄12人，接近去年全年錄得的14人，估計今年全年數字會破紀錄。當局建議市民進行戶外活動前要做好風險評估，盡量結伴同行，出發前若遇上惡劣天氣應取消行程，免生意外。

除攀山事故致死的數字增加外，在中暑求助個案數字，本月截至21日，已有122宗，較上月的65宗，升近一倍。消防處高級消防隊長羅文傑表示，每年7至9月是中暑求助的高峰期，估計今次的持續高溫天氣會延至下月初。1另一高級消防隊長張家和則指，水上活動致死的個案亦不容忽視，本月已有4宗個案，他提醒市民進行水上活動亦有機會患熱衰竭，而近年興起的「綑邊遊」活動，參加者一旦體力不繼，容易發生意外，張促市民出發前若遇惡劣天氣應取消活動。

民安隊山嶺搜救中隊第四分隊指揮官李家明指，不少行山人士是在觀看影片，受到網紅的「靚相」吸引紛紛上山「打卡呃Like」，不少肇事者都是新手，欠缺行山經驗，有行山人士甚至穿着拖鞋或單薄衣服，導致扭傷或着涼。有求助個案在途中或出發前飲過冰凍飲品，導致途中肚痛，需在山頭野嶺如廁，當完事起身時或因血液循環不足而感到暈眩，導致失足墮坡，他指有個案被救起時褲子也是未穿好的。