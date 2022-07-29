東方日報A1：長者單人公屋六成丟空　編配亂龍

改建公屋拖足21年，輪候公屋苦等無期！房屋署早在80至90年代推出「長者住屋」，並分間較大的公屋單位為「改建一人單位」。時至今日，此類共用廚廁的單位已不合時宜，申訴專員公署昨宣布主動調查上述兩類公屋的安排，「改建一人單位」及設計近似的「長者住屋」單位空置率高達六成；又有非長者公屋申請人未有參與「特快公屋編配計劃」，卻獲編配「長者住屋」單位，反映房署編配亂龍。雖自多年前，房署已計劃將上述類型的單位改建成獨立公屋單位，惟歷時逾20年仍未改完，議員批評改建進度緩慢，房署需克服技術困難，避免浪費公屋資源。

「長者住屋」最初是為年滿60歲的單身公屋申請人而設，屬院舍式設計，提供24小時福利員服務，分3種類型，其中一型及二型住戶需共用廚廁和客廳，而三型雖有獨立廁所，但仍需共用廚房和客廳。此外，房署亦曾因應當時社會對一人公屋單位的需求，將一般公屋單位分間為兩至三個房間，即「改建一人單位」，住戶需共用廚廁。

根據房署資料，直至2021年1月底，一型的「長者住屋」共964個單位，空置數量達577個，佔60%，而現時則減至約280單位，其中凍結出租、等待改建成一般公屋單位的房間約有440間，約佔60%。至於二型及三型的「長者住屋」則由2021年合共4,115個單位，減至現時約有4,100個。

至於「改建一人單位」，房署表示現仍共有約440間分隔房間，即約175個單位，而已凍結出租房間，等待改建的房間則有約260間，約佔60%。

申訴專員趙慧賢表示，「改建一人單位」及設計相近的「長者住屋」單位的空置率皆達六成，而其他「長者住屋」單位的空置率則為一成至一成半，加上有非長者公屋申請人未有參與「特快公屋編配計劃」，卻獲編配「長者住屋」單位，更因拒絕該次編配導致失去一次配屋機會。面對公屋供不應求，公署主動調查審研上述兩種單位的編配及入住情況、日常管理、改善措施進度和成效、房署長遠安排，以提出改善建議。

共用單位設計不合時宜，房署雖自2001年及2009年已決定停止編配「改建一人單位」及一型「長者住屋」單位，並將收回的單位內分隔房間凍結出租，以便等單位空置後改建成為一般公屋單位出租。不過，改建歷時21年仍未完成。

議員梁文廣批評進度不理想，認為當局有責任向公眾解釋改建進度及問題；至於有技術困難的單位，則可考慮編配予仍在排隊的單身人士，以增加客源。公屋聯會主席文裕明亦稱，明白改建「長者住屋」及「改建一人單位」或有技術困難，但既然共用單位不受歡迎，空置率高，房署理應積極解決問題，以免浪費珍貴的房屋資源。

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