調查指3成家庭疫下多摩擦　77%家長「無晒Me Time」壓力爆煲

疫情持續至今，大大改變港人生活模式，亦令不少市民增加在家與家人相處的機會，香港家庭教育學院(IFE)為了解疫情期間家庭的壓力及家庭快樂指數、與他們關愛及包容家人的情況，於本月14至25日進行意見調查，訪問有子女就讀中小學或幼稚園的家長，受訪的1,039人中，結果近9成(87.4%)家庭疫情下增加相處時間，但3成(30.6%)家長經常與家人發生衝突，另77%家長表示感到壓力，當中以中學生家庭最多(34.9%)。

調查發現，雖然不少家庭因增加相處而增加摩擦，但發現有近6成家庭表示快樂及非常快樂，表示家庭不快樂的不足2成。而被問及是否認為疫情能否使自己和子女更主動關懷身邊的人，超過8成家長表示同意，表示很少或從不否主動了解家人心事只有13%。

香港家庭教育學院董事余榮輝認為，疫情期間因相處時間增加而與家人之間的摩擦也增多是可以理解的，尤其中學生處於反叛期，可能與家長會有不同的意見，加上疫情下生活規律改變，亦可能增加家庭衝突機會，但家人相處之間應該多包容和善意提醒對方，即使發生衝突亦要學習事後分享自己的感受，反思在衝突中有否傷害了對方，亦宜主動向對方表達歉意。