明愛向基層新冠確診者提供中醫義診服務　逾百戶劏房家庭受惠

早前香港爆發第5波新冠病毒，不少基層家庭因確診而須要停工，惟他們大多數從事散工，一旦停工他們便手停口停，加上康復後出現「長新冠」症狀，易令他們出現情緒困擾。有組織推行「房家庭確診新冠肺炎後支援計劃」，向確診人士提供中醫視像診症及中藥代煎服務，同時為他們提供抗疫物資及食物包，以減輕他們的負擔。

明愛基層組織發展計劃受置地公司家基金贊助，於2022年4月至6月期間推行「劏房家庭確診新冠肺炎後支援計劃」，向130個劏房家庭合共179位確診人士提供每人最少2次的中醫視像診症及每日3次中藥代煎服務 ，並進行問卷調查。結果發現近6成受訪者收入受到影響，亦有超過6成受訪者未能獲得有薪病假津貼，以致「手停口停」。超過9成受訪者擔心確診後出現後遺症，更有25%受訪者擔心後遺症指數達10分，而75%受訪者表示沒有方法處理確診後的後遺症。

龔先生2月25日確診，他指當時感到不適，快速檢測後發現中招，當時通報衞生署，惟收到回覆指沒有床位未能入住隔離設施，亦沒有任何藥物提供，叫他自己解決，只收到衞生署送來的一支快速檢測棒。龔先生一家三口，但當時只有他一人留港，幸得收到明愛為他送藥及送物資。在家隔離8日後康復，但有感身體變差，因此在家休息了一共18日。康復後他感覺身體變差，家住3樓但行兩層樓梯後就感到氣喘需要休息。在接受2次視診中醫服務後感覺後遺症得到紓緩，雖然現時仍有自費接受中醫服務，但他慨嘆中醫費用負擔重，每次需要210港元。明愛社工黃小慧指，雖然計劃已於6月完結，但現時疫情反覆，仍然希望繼續幫助基層家庭，為他們提供支援，紓緩他們面對的心理壓力，建立平等醫患及「社醫共生」關係。