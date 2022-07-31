政Whats噏：動漫展係年輕人嘅世界？　黃均瑜：長者都值得去睇

動漫展日前開鑼，吸引唔少年輕人入場。邊個話動漫展係年輕人嘅世界？呢句說話係出自香港教育工作者聯會會長黃均瑜嘅，事關佢都有入場呀！

黃均瑜今日(31日)喺社交平台貼文，講下動漫展嘅見聞同佢嘅喜好，例如當中有Benz電動車展示，但佢認為都唔及Tiny微影車仔咁受歡迎。雖然今年繼續受到疫情影響，但參展項目都好多，佢就特別留意到潮巨匠藝術玩具展區域，放置咗來自世界各地動漫愛好者製作嘅B.Duck，尤其係全球只此一隻，亦吸引咗唔少人爭相購買心頭好。見佢全神貫注咁望實啲鴨仔，睇嚟佢好有興趣，期間亦都有睇吓啲玩具模形。

喺動漫展其中一大特色就係Cosplay。佢話見到好多盛裝Cosplay打扮嘅青年朋友，都好有心思。跟住又話「同人區」有逾百個小攤位，為一班有心嘅年輕人提供機會，以售賣各式各樣手工品為主，將動漫同青年創業連成一線。佢仲話動漫展，老人家都值得去睇。喺佢嘅「呼籲」下，唔知有幾多長者會去睇動漫展就唔知嘞！不過，有個網友就留言，因為跌傷咗去唔到，咁啱黃均瑜有介紹有上載咗啲相，當係望梅止喝喎。