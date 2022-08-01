MIRROR紅館意外　工會指表演前無足夠時間處理舞台機械及安全

男團MIRROR紅館事故，令各界關注舞台表演安全，香港舞台藝術從業員工會內務副主席陳頴業今日(1日)在電台節目表示，MIRROR演唱會意外非常罕見，問題在於監管不足，而不是舞台機械。他認為事故中除掛上涉事大型屏幕的承辦商要負責外，主辦單位及演唱會監製亦有責任，並指出在第一場演唱會舉行當日早上才進行總綵排，沒有足夠時間處理舞台機械及安全。

陳表示，希望政府不要高度介入舞台工作，若全禁有風險舞台設計，是「斬腳趾避沙蟲」限制創作空間。他又稱，舞蹈員議價能力低，難以拒絕主辦單位額外要求，如出現不合理安排亦難以追討，甚至被列入黑名單影響工作機會，他建議成立舞蹈員工會，制訂工作守則及指引。

另外，工業傷亡權益會總幹事蕭倩亦在電台節目表示，相信舞蹈員是以自僱形式受聘參與演唱會，不受《僱傭補償條例》保障，一旦在賠償上出現爭執，有機會要由法庭處理，估計過程要以年計，對受傷員工影響大。她又稱，舞台設計涉及大量工程，卻不受《工廠及工業經營條例》規管，目前只能靠《職業安全及健康條例》要求僱主確保工作安全，違規罰款由50萬減到20萬，認爲條例未能有效保障舞台工作者。