近6成半員工缺網絡安全培訓　企業推本港首個自助培訓平台

數碼轉型、電子商務的迅速發展和在家工作已成為一股新趨勢，企業和員工如何在進行電子化工作時，確保網絡安全實在十分重要。香港互聯網註冊管理有限公司(HKIRC)早前就網絡安全員工培訓以網上問卷形式對830位任職香港企業的員工作出調查。數據顯示，近6成半企業員工缺乏網絡安全培訓，配合香港統計處數字推算，即全港37萬間企業中，約有24萬間企業員工缺乏網絡安全培訓，共約有140萬人。

據了解，2021年全年科技罪案共約有1.6萬宗，損失金額約30億港元，其中與商業有關的電郵騙案則只有432宗，但其損失卻有約15億港元，約佔上年全年科技罪案損失金額的一半，推算每1宗損失達到約3百萬港元，對不少企業來說都是重大損失。

為提升香港企業員工網絡安全意識，減少網絡安全事故發生，HKIRC今日(2日)正式推出本港首個免費企業自助網絡安全培訓平台Cybersec Training Hub，為各行各業的企業員工提供具認證的網上專業培訓，員工亦能彈性安排時間培訓。互聯網註冊管理公司行政總裁黃家偉亦表示，中小學生對於網絡安全認知薄弱，因此會推出一系列措施，例如網絡安全青年計劃等，為中小學生提供更全面的網絡安全教育，令學生自小便能建立網絡安全意識。