鼠患為禍政府無力挽　九龍城區議會自設裝置　一周捉7米奇

本港鼠患嚴重，尤以九龍城區的公共屋邨鼠患最為人詬病，《東網》早前踢爆愛民邨有如「愛鼠邨」，九龍城區議會決定主動出擊，聯同當區民政署推出滅鼠試驗計劃，引入外國新式捕鼠裝置，分別在愛民邨、紅磡邨及九龍城部分地點試行，實測證明新型捕鼠器有效，結果一周內捉到7隻老鼠，其中一個捉到4隻。

身兼立會議員及九龍城區議員的楊永杰表示，新型捕鼠器是一個兩層的膠箱，首先在箱內注入溶液，其後於蓋頂及箱子背面6個托盤放置瓜子作為鼠餌，開動箱子後即可等待老鼠自投羅網。箱外有一個數字圈，指住的數字代表現時已補捉的老鼠數目。他昨日(2日)與紅磡邨屋邨物業管理處職員，一同視察放置於紅磡邨內的3個的新型技術捕鼠器，發現其中2個已見成效，分別捕捉3隻及4隻老鼠，而捕捉到的老鼠會直接掉進最底的箱內，不用暴露空氣中，減低細菌傳播風險。

楊認為，食環署及房屋署一直以來以傳統藥粉、鼠籠、鼠夾，及鼠膠等捕鼠方式，「捉來捉來得個吉」，未能有效控鼠。他指地區及政府需要突破框框，想方設法多管齊下解決鼠患問題，九龍城區議會率先推動新型捕鼠器，且略見成效，是一個良好的示範作用，建議食環署及民政處評估為有效後，擴大應用範圍，並期望試驗計劃獲房屋署採納並擴展至全港公共屋邨。