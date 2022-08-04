理大獲研資局撥款4450萬元　研究不同PM2.5如何影響人體

PM2.5被指可侵入人體肺部深處及人體其他器官。

香港理工大學獲研究資助局撥款4,450萬港元，開展研究微細懸浮粒子(PM2.5)的成分，了解其有害來源，有望令港府以至各國更有效管理空氣污染問題。研究團隊以環境毒理學和分子流行病學，找出誘發慢性阻塞性肺病、缺血性心臟病等心肺系統疾病的微細懸浮粒子中，所含的關鍵有害成分及其來源，分析不同的微細懸浮粒子如何影響人體。

本港去年路邊空氣質素監測站的PM2.5年均濃度達每立方米21微克，雖未超本地標準，卻超世衞標準3倍。現時PM2.5被指可侵入人體肺部深處及人體其他器官，每年導致全球數百萬人過早死亡，令全球經濟損失約2,250億美元的勞動力收入。但近年有證據指，在不同時間、地點吸入相同質量濃度的PM2.5可引致程度不一的健康後果，而並非所有PM2.5成分和來源都對空氣質素造成相同程度的危害。

理大建設及環境學院院長李向東與其團隊，分析不同微細懸浮粒子的關鍵有害成分及其來源。團體又借助全球監測網絡，選擇代表不同自然條件和社會經濟發展狀況的城市，評估針對PM2.5有害成分來源的控制策略。他們期望能促使香港修訂空氣質素健康指數的算法和健康建議，並檢討空氣質素指標，亦會空氣質素管理方案，更經濟、更有效地保障公眾健康。