海關新界冚私煙檢1.6億元貨拘2男　料重新包裝分銷海外

海關再破億元私煙案！7月23日至26日，海關稅收罪案調查科在粉嶺、元朗、青衣及屯門進行反私煙行動，加強從源頭進行打擊，期間成功偵破3宗重大私煙案，一共檢獲5,700萬支未完稅香煙，市值超過1.6億港元，應課稅值約1.1億港元。據悉，關員經全天候調查，7月23日突擊搜查粉嶺坪輋一個鐵皮場，從一個40呎貨櫃內起出1,100萬支私煙，當場拘捕一名35歲無業漢。海關跟進追查後，7月25日及26日再分別搜查位於元朗新田的貨櫃場、青衣青鴻路兩個停車場及屯門屯義街一個停車場，再在5個貨櫃檢獲4,600萬支私煙，拘捕另一名報稱從事運輸業的36歲男子。

海關發現，私煙集團利用偏遠及隱蔽的場地，以及泊有重型貨車的停車場收藏私煙，企圖逃避關員偵查，同時為了分散風險，更將私煙貨櫃存放於各區不同位置，以為可以減低被查獲的風險及損失。由於今次檢獲的私煙數量眾多，兼且涉及多種本地不常見的香煙牌子，海關相信除了供應本地市場外，亦會在重新包裝後，經由水路或空運方式轉口至海外其他地方，依照初步評估，估計約有3成私煙會轉口至海外，並以東南亞地區為主要市場。海關會繼續調查私煙來源及去向，基於本案與海關上月初破獲的7,800萬支私煙案的犯案手法雷同，懷疑涉事集團急於「補貨」，再以水路偷運私煙到港，將進一步了解兩案是否相關。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

稅收罪案調查科高級調查主任林威杰表示，根據紀錄，海關在今年1至7月檢獲約3.34億支私煙，總市值高達9.23億港元，應課稅值6.36億港元，數量較去年同期的2.44億支，上升3成7。海關會繼續加強從源頭堵截，並針對儲存及分銷販賣，透過多管齊下的執法策略，嚴厲打擊各類私煙活動。由於現時正值暑假，海關呼籲年輕人切勿為「搵快錢」參與任何形式的私煙活動，或協助私煙集團派發傳單，提醒一旦留有案底，將會影響前途，後悔莫及。