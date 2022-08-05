傳內地借港100劑瘧疾藥物　旅客自非洲入境或需血液測試

衞生防護中心昨日(4日)公布本港錄得30宗瘧疾輸入個案。患者均為男性，於過去一個月由非洲畿內亞經香港返回內地，全部人在港檢疫期間驗出帶有瘧疾，已送到廣華醫院接受治療，當中一名五旬漢死亡，驗屍報告顯示帶有瘧原蟲；另有4人在深切治療部留醫。東網昨報道，據悉醫管局擔心本港沒有足夠治療瘧疾的藥物，已要求向其他地方借藥。今日(5日)有消息指，本港已向內地借近100劑治療瘧疾的藥物。東網正向衞生署及醫管局查詢。

另外，衞生署已證實本港新增30宗瘧疾輸入個案。為減低本港風險，據了解，當局考慮要求所有非洲來港人士進行額外血液測試，化驗是否感染瘧疾。當局也會加強處理及監察抵港的涉事內地工程公司員工，未來分批到港的員工，將會集中在特定檢疫酒店接受檢疫。

據早前消息指，內地一間工程公司派遣300至400人前往非洲工作。工程完成後，工人分批經香港返回內地，惟其中一批、至少30名工人在位於油麻地某酒店檢疫期間，發現感染瘧疾，已送到附近的廣華醫院接受治療，當中有患者須入深切治療部。另亦有消息指，當局已派員到荃灣某酒店，為同一批非洲返港人士進行抽血檢查。