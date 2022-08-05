全港首個油電站開幕　提供4個充電位

位於赤鱲角機場貨運中心的全港首個油電站今日(5日)正式開幕。環保署空氣質素政策科助理署長梁啟明及商務執行總監陳正思到場祝賀並致詞，現場有醒獅表演，嘉賓為醒獅畫龍點睛。

油電站佔地逾5,000平方米，設有4個電動車充電位及16個加油位置，充電收費方面，快速充電收費每小時為64港元，平均每度電為3.2港元。而中速充電收費則為每兩小時21港元，平均每度電為2.8港元。現場職員指，充電站是預約制，顧客可以用手機掃二維碼，預約時間自動充電，最多可預約6天內的時段，60分鐘為一個時段，包括5分鐘時間停泊車輛，顧客可提早最多15分鐘到充電站停泊車輛，如果需要更改預約，需提早2小時致電油電站。而除了充電加油，油電站亦為顧客提供換油、汽車護理、汽車美容及便利店零售服務等。現場職員表示，電腦洗車服務只需10分鐘，可洗車底，目前主要清洗私家車和小型貨車，待恢復通關後，亦可清洗大型貨車。

梁啟明指，電動私家車首次登記的數字急速增長，從2019年的6%，到今年上半年已增至38%。他表示，政府2025年會再更新「電動車普及化路線圖」，為燃油商業用車轉型至電動車訂出一個更清晰的目標和時間表。他補充，要視乎香港有沒有性能充足的商業用車型號，以及政府的配套設施是否已經足夠，來決定甚麼時候停止商業用車首次登記。他亦指，目前已經在政府停車場安裝1,200個中速充電器，全港共有約5,000個充電位，可以應付至少2萬5千輛私家車的需求。