履新港大醫學院院長　劉澤星稱心情緊張　保持教學水平屬最大挑戰

港大醫學院院長劉澤星本周一(1日)正式上任，今日(5日)首次以新身份晤傳媒，指本港現時每天新增數千宗確診個案，反映疫情仍然非常嚴峻，市民應齊心以抗疫作共同目標，「唔好畀疫情(爆)發得太厲害」，否則本港醫療系統將難以負荷，影響非新冠患者的治療。他又指，難以預視疫情未來的發展，包括是否會演變成風土病，新冠肺炎至今不足3年，「仲係好新，一年前無人知會有長新冠，但依家知」，認為需要持續觀察才能決定如何走未來的抗疫路。

身兼政府抗疫專家顧問團其中一員的劉澤星表示，上任院長不足一周，至今心情仍然緊張，形容要保持過去135年歷史的教學水平是最大挑戰。他坦言，要平衡院長與政府專家顧問的工作「係辛苦」，自己並非抗疫專家，「新冠肺炎好新，好難話自己咩專家，又唔係學咗30年」，惟會每日緊貼疫情最新發展與數據，強調自己會「盡做」。被問到如何看待港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任孔繁毅等4名專家聯名撰文提倡「混合免疫」的理論，劉表示有不同抗疫方法，他認同接種疫苗後能減感染及重症，以及感染後短期內可減低感染機會。

另外，劉澤星又向記者介紹新落成的沙宣道3號學術大樓，設施包括成人及幼兒模擬病房，放置了不同年齡患者模型，可即時與模擬病人互動。劉澤星透露，隨着新大樓落成，護理學生及中醫學生將在新大樓上課。