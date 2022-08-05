麗景灣列入自選隔離酒店　供外國及台灣地區入境者檢疫

澳門疫情回穩，防疫「穩定期」內檢疫措施多有調整。旅遊局公共關係處處長藍同好今日(5日)表示，由外國及台灣地區回澳門的本地居民及外僱，可入住專門指定隔離酒店，即金寶來酒店；而來自外國及台灣的人士，則要自費入住專門自選隔離酒店，即麗景灣藝術酒店。另外，當局宣布應珠海官方要求，完成自我隔離的確診者從今日起計30天內，不能從澳門入境珠海。

局方亦指，自疫情以來，無論是輸入或本地個案均偶有二度感染的情況出現，故當局要求完成隔離人士於第3日及第6日進行核檢；而輸入個案則須在離開隔離設施後第1、2、4、7日完成核檢。同時，當局會根據相關人士的CT值而採取不同措施，若數值維持在32至35之間則會要求復查，健康碼維持黃碼；若小於32，便會重新要求該人士赴指定地點重新檢測，檢測後仍有風險則須重新隔離，同時管控其密切接觸者。

當局續稱，現時會因應防控需要，要求治安警協助對某些人攔截，並交由衞生局工作人員決定有否管控措施，而治安警不會知道被攔截者的背景資料，故不涉及病人私隱。