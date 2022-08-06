政Whats噏：憶推行回收便利點　黃錦星爆何永賢趣事

政府喺2020年尾通過智能回收系統先導計劃，推出「綠綠賞」智能積分卡，並推出首間「6仔舖」(回收便利點)。唔經唔覺，已經超過600日啦，前環境局局長黃錦星今日(6日)喺社交平台貼文介紹「6仔」嘅歷史，仲話時任建築署署長、現任房屋局局長何永賢(Winnie)嘅「姐姐」都早已成為「6粉」。

黃錦星分享話，喺2021年曾經將「6仔」計劃介紹畀Winnie，而Winnie就回應話家中「姐姐」都已成為「6粉」，仲分享「姐姐」手持「綠綠賞」回收積分卡嘅相片，笑指「6咗」喇！雖則話有圖為證，之不過，「姐姐」手中積分卡係倒轉，「6咗」變「9咗」，黃就話無所謂，記認到就好！當Winnie發現相中乾坤後，解窘話「長長99，66無窮」，支持「6仔」減廢減碳！

不過，講返當初政府爭取6個月內建設22間「6仔舖」，黃錦星形容係不可能的任務；最後決定取名「6」係因為同「綠」字諧音，寓意「66無窮」資源循環，關鍵在簡約名字便民，易記、易認。睇返依家，其實已經逾百個回收點，分布港九新界，黃就希望喺智能化、入邨、廚餘回收等工作上可以繼續前行喇。