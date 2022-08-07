5.4萬人覆檢未完成　今不獲消費券　市民斥音訊全無惹混亂

第二階段首期消費券今日(7日)起派發，約621萬人可透過支付工具領取2,000港元、15萬人領取3,000港元，但仍有約5.4萬名因曾以永久離港為由，提早申領強積金的市民，至今沒有完成覆檢，未能收取消費券。有市民表示，收到不符資格的訊息後已隨即書面提出覆檢，惟至今未獲知結果或需否提供更多資料。

甘先生表示，上月11日收到消費券計劃秘書處的短訊通知，指他不符合計劃的資格準則，不會獲發第二階段消費券，他則需於兩周內書面提交申述至秘書處。甘又指，他翌日便郵寄申述書至秘書處的郵政信箱，但接近1個月後仍音信全無，「完全不知道成功與否，進度如何」，令他大失預算。港府早前指，提出覆檢的人士需提交文件，證明其並非有意或已永久離港，但甘指，收到的短訊並未有提及要提交證明，令他不知需交文件，僅遞交申述書至秘書處，質疑他的覆檢因此被延遲處理。

消費券計劃秘書處截至本周一(1日)，向約25萬名不符合資格的現有登記人發出短訊通知，另共收到約15.8萬宗覆檢申請，當中約10.4萬宗申請覆檢成功，港府稱，秘書處仍在處理其餘覆檢個案，包括查核申請人提交的資料，或待申請人提交進一步資料後再作處理，稱會致力在收到申請後6周內以短訊通知覆檢結果，其中覆檢成功的登記人最快可於16日收取第一期消費券。