政Whats噏：孫玉菡落區打乒乓　 柯仔捉住批資源落唔到劏房戶

今日係全民運動日，大批問責高官落區推廣做運動，而勞工及福利局局長孫玉菡就去咗觀塘區。咪以為做完運動就可以鬆人，觀塘區議會主席柯創盛(柯仔)就捉住佢，當面反映政府嘅資源去唔到劏房戶，要政府做好精準扶貧。

孫玉菡同市民一齊做完毛巾操等活動後，又同市民打咗場乒乓波，之後就畀班區議員、民政事務處同康樂文化事務署嘅官員車輪戰。佢用嘅係私家球拍，可見係「高手」初時可能未熱身，又或者對手太弱嘅關係，雖然打滴滴仔，都係執波多個打波，佢更被區議員殺波省中。

到咗同柯仔對戰，由於柯仔用左手，佢亦隨即轉用左手拍，原來佢左右手都得嘅。柯仔見狀已事先聲明，佢落場必定笑料百出。果然如佢所料，打咗幾板，唔係出界，就係接唔到波，仲要喺空中撈波，睇嚟柯仔都好水皮。班區議員都係水兵嚟，直至換咗民政處同康文署嘅代表落場，先有啲睇頭，起碼板板有力，經過連番抽擊，打到孫玉菡都索晒氣。

高官落區，剩係做運動咁簡單？柯仔就話早幾日去探過劏房戶，所以就捉住孫至菡，話政府嘅資源唔到位，落唔到劏房戶身上，當面要孫要精準扶貧，仲話會再約佢講清楚。

柯仔話亦有講到打工仔喺天氣酷熱天氣下開工嘅問題，話政府有意將勞工處嘅《預防工作時中暑的風險評估》指引加入天文台「香港暑熱指數」作為參考指標，讓僱主和僱員按指引制訂防暑措施，都即場叫孫盡快做，仲要加多啲宣傳添！

孫玉菡同前任局長羅致光嘅處事手法有乜嘢唔同？柯仔話孫係有交流嘅，而羅致光呢，同佢講乜都係「哦、哦、哦」，冇正面回應嘅。

其實唔單止孫玉菡，其他高官都落咗區，好似創新科技及工業局局長孫東就去咗黃大仙區，有當區區議員同佢一齊玩VR單車比賽，孫東好似摩打腳咁，連嗰個區議員都話自己踩到盡都係包尾。至於教育局局長蔡若蓮就去咗青衣，話喺教練嘅指戲導下，體驗雷射槍10米奧運式射擊，學習正確嘅射擊姿勢，打出佢滿意嘅環數。