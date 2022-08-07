政Whats噏：盛傳戰立會補選　黃梓謙封口唔講

由於4名議員轉跑道入咗「熱廚房」，需要進行中補選。雖然多個黨派表明有意染指相關議席，但唔肯透露人選。據聞，部分落選人士有意再戰補選，當中包括曾參選選委會界別嘅全國港澳研究會理事黃梓謙。黃今日(7日)以兒童事務委員會委員出席籃球比賽，即場同年輕人較量球技，但被問及係咪捲土重來參選，佢則封口唔講。本來個活動議員鄭泳舜同何俊賢都會出席，後來因私人原因缺席。

黃梓謙曾參選2016年及2021年嘅立法會選舉。2016年參與香港島選區，當時得票10,028，距離最低票數當選人士仲差2.5萬票。去到2021年，佢改為參選選委會界別，但就「意外」落敗，獲得956票。佢依家就係一間基金公司度從事公共事務及市場推廣總監。

議席懸空至今，有消息指政府不急於舉行補選，一來政府要加緊步伐，爭取上任百日內「交功課」；二來，因有數個政策局仍未有副局長，「特首政策組」亦正籌組，可能仲需要喺議員中揀人擔任要職，加入「熱廚房」，所以最後未必只有4個空缺議席需進行補選 。