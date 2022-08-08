14間外判承辦商獲1600萬保就業　政府近兩年付53億元檢測費

港府以保就業計劃資助受新冠肺炎疫情影響的行業，但計劃一直為人詬病，包括支援不到位、僱員未必受惠等。根據申請守則，政府外判承辦商的的僱主「不能為工資全數由政府資助的僱員申請工資補貼」。然而，當局早前公布「2022保就業」計劃下，5至6月獲批資助僱主名單，卻有至少14間為政府提供新冠檢測及營運社區疫苗接種中心的承辦商，用至少23間公司的名義，合共獲得約1,616萬港元資助。此外，自2020年11月起，政府向檢測承辦商共支付高達53億港元的檢測費。東網正向負責保就業計劃的施政報告組查詢。

根據名單，9間政府提供檢測服務的承辦商中，有6間獲批資助；10間社區疫苗接種中心承辦商，也有8間獲批。檢測承辦商中，以「華大基因」旗下2間公司獲最多補貼，金額達250萬港元。營運接種中心的承辦商，則以「卓健醫療服務」獲最多資助，分別以2間公司名義獲資助298萬港元。上述公司均屬「私家醫院、私營醫療集團及醫務化驗所」類別，部分承辦商以旗下醫務所名義申請。全部承辦商因屬保就業下受疫情影響較微的受限名單，最多可為100名僱員申請每月80萬港元，代表5間承辦商旗下公司已達資助上限。

按照保就業的申請守則，由政府全數資助部分僱員工資，且已收到相關信件通知的僱主，包括政府資助機構、政府外判承辦商或顧問公司、在檢疫酒店名單上或作社區隔離設施用途的酒店，不能為工資全數由政府資助的僱員申請工資補貼；只能為工資並非全數由政府資助的僱員申請相關補貼。但當局一直以採購或提供資助的名義支付承辦商，並沒有直接資助僱員工資。醫務衞生局回覆傳媒時表示，自2020年11月以來向檢測承辦商支付的總檢測費用為53億港元，而今年1至3月共向9間檢測承辦商支付的開支逾25億港元，惟當局以商業敏感性質為由，拒絕披露採購個別承辦商服務價格詳情。