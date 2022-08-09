612基金涉限時內無申註冊　吳靄儀等6人拒認罪　排期9.19審訊

「612人道支援基金」5名信託人，包括藝人何韻詩、前主教陳日君、大律師兼前議員吳靄儀、前嶺南大學學者許寶強及前議員何秀蘭，涉嫌請求外國或境外機構對香港特區實施制裁，干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反《港區國安法》於今年5月初被捕。他們與該基金秘書兼社民連成員施城威，各被控一項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團，他們不認罪，案件今天(9日)於西九龍法院進行審前覆核。案件排期9月19日審訊，原本預計審期5天，今再預留2天半作結案陳詞。

傳票控罪指稱，被告陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩、施城威，於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港，作為「612人道支援基金」本地社團的幹事，沒有在指明限時內，遵從香港法例151章社團條例5(1)的規定。

彭耀鴻資深大律師今天代表本案其中5名被告，他透露審訊時還有李志喜資深大律師、何沛謙資深大律師及林國輝大律師代表其他被告，因此預計結案陳詞要花較長時間。案件上次提堂由國安法指定法官、主任裁判官羅德泉處理，羅官當時批准本案以中文審訊，並容許辯方作法律陳詞時使用英文。案件現時交由主任裁判官嚴舜儀接手作審理，嚴官表明不希望審訊中英夾雜，因她須撰寫裁決理由書，若她要將辯方的陳詞譯為中文，擔心辯方屆時會認為她無法準確傳達原本的意思。辯方指，本案重點爭議「612人道支援基金」是否一個社團，以及6名被告是否社團幹事。大部分案例均為英文，若法律觀點陳詞能以英文進行是最為適合，因此堅持以中文處理證供、以英文作陳詞，最終獲嚴官批准。

案件編號：WKS 4829-4834/2022