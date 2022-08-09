夫婦涉合力性犯菲傭受審　事主作供嚎啕大哭

1對夫婦涉嫌「夾份」在住所內，強姦他們所僱用的菲律賓籍女傭，因此分別被控強姦及協助教唆強姦等罪，案件今天（9日）在高院原訟庭續審。菲傭作供憶述當晚遭一絲不掛的男僱主抱上床，被他舔乳房又指插陰道，她向女僱主求救，對方卻望着她說：「OK啦OK啦」，並對她大笑。作供期間菲傭顯得情緒激動，不時嚎啕大哭。

案中男被告陳暹德現年48歲，他被控於2018年1月21日，在其洪水橋洪福邨住所內，企圖強姦和強姦女子X。女被告黎芷珊現年36歲，她被控非禮X，以及協助教唆陳暹德強姦X。2名被告育有1名8歲女兒和1歲半兒子。X今供稱，案發當晚11時許，她帶被告的兒子到主人房，哄他入睡後擬離開。當時男女被告已躺在床上，期間女被告掀開被，邀請她一起睡覺。她拒絕，回到被告的女兒房間休息。未幾，女被告打開房門，用英語輕聲說：「來，來」、「Sir想要你，付錢」，然後伸手捉着她手腕。由於女被告面有怒色，她只好跟隨入主人房。

X續供稱，當時被告的兒子在嬰兒床熟睡。她甫入房，全身赤裸的男被告即跳落床，他先關上房門，再抱她到床上。她面部朝天，不斷掙扎，要求讓她離開，又高呼：「No sir, no sir！」並同時間向女被告求救，但已全裸的女被告卻躺在床上，無動於衷。男被告此時開始吻她，脫去她的衣物，舔她的乳房和陰道，又用手指插入她的陰道。

案件編號：HCCC 134/2020