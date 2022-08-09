黃傑龍指處所目測顧客安心出行欠妥　促盡快更新掃描器保障雙方

安心出行「紅黃碼」制度今日(9日)起開始生效，處所即日起需以目視方式，確保顧客「安心出行」內的疫苗通行證並非持紅碼或黃碼，亦需在本周五(12日)前需更新「驗證二維碼掃描器」至最新版本，以及在本月23日或之前確保有關裝置營業時間內維持網絡連線。然而目測顧客是否持有紅黃碼的做法惹議，叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍表示，目視檢查意義不大，盡快更新有關程式會較好，即使顧客手持紙本二維碼等，經最新版本程式掃描後，會發出警示聲並通知不准進入，對雙方保障會較大。

黃表示，已向政府反映，關注電話網速及當局系統能否足以應付數據流量等問題，並引述政府回應，指有關系統可同時應付約400萬名市民同時使用，如有需要可再提升。黃指，絕大部分食肆採用的手機並無使用數據卡，需要重新購買上網服務等，預料每月或涉及數十港元上網費用。

對於港府宣布放寬自海外及台灣抵港入境檢疫措施，由7天酒店隔離將改為「3+4」，即3天酒店及4天家居檢疫，黃認為對於必須進出香港人士，例如在本港有生意的外國商人或是需要到外地探親的人士是能直接受惠，始終7日縮減至3日是有明顯分別，然而對投資者或是可選擇到世界各地旅行的各國旅客，相較於世界各地的免檢安排，「3+4」的吸引力還是欠奉，同時由於預訂隔離酒店的困難及於外地確診後面臨的各種混亂，對本港有意出外旅遊者而言，新安排是否對他們有利亦成疑。不過黃仍認為是次安排總體而言仍是港府踏出重要且正確的一步，因此予以支持並希望本港可盡快恢復正常。