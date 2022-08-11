3警員涉與女童非法性交　暫准保釋不得離港　案押10.7轉區院再訊

3名休班男警員涉嫌在不同時段，分別與同一名未成年少女發生性行為，並且拍攝對方的色情照片和影片，最終該名少女向社工求助，並揭發事件。警方接報後經調查，分別落案起訴該3名警員與年齡在16歲以下的兒童非法性交、作出嚴重猥褻行為，以及製作兒童色情物品共10罪。3宗案件今早(11日)一併於沙田裁判法院提堂，3人暫毋須答辯。控方表明已索取法律意見，案件將轉介上區域法院審理，故裁判官把案押後至10月7日再訊，以待控方準備轉介文件。此期間3人均准以8,000港元保釋，但不得離港及不得騷擾證人。

3名被告分別為，27歲姚燕武、26歲賴子樑，及26歲吳星熠、均報稱是公務員。控罪指，姚於2021年9月30日，煽惑一名年齡16歲以下的女童X，與他或向他做出嚴重猥褻行為。姚另被控於2021年1月1日至2022年2月15日之間的某3天，在荃灣大河道翠園賓館，分別2度向X做出嚴重猥褻行為，即2次口交，以及1次非法性交。

賴被控於2021年12月1日，在沙田源康街帝逸酒店某房，企圖與X非法性交，以及用手機製作包含兒童色情內容的一張圖片及一段影片。吳則被控分別於2021年11月24日及2022年1月17

日，在香港與或向X作出嚴重猥褻行為。吳另被控於2021年12月25日，在香港與X非法性交，以及用手機製作包含兒童色情內容的4張圖片。

據悉，女事主去年底從交友程式分別結識4名男子，事後該4人被捕，當中包括本案3名被告，以及一名經警方調查及徵詢法律意見後獲釋放的27歲男警。據警方資料，該名獲釋男警將會繼續被停職以接受警方的內部紀律覆檢。

案件編號：STCC 1810-1812/2022