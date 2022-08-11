科大團隊首研手機應用程式　助市民了解疫廈分布及感染風險

本港新冠疫情確診宗數仍然高企，香港科技大學計算機科學及工程學系團隊研發手機應用程式「疫地而處」，根據政府衞生署的公開資料，整合2019冠狀病毒病的個案相關大廈的所在地方，以視像形式顯示個案大廈分布地圖，讓市民方便了解身處地點鄰近有否個案大廈及其帶來的感染風險。計算機科學及工程學系陳雙幸教授表示，有關應用程式是首個由香港院校研發、應用範圍覆蓋全港，並可同時於Google Play Store及Apple App Store供市民下載的防疫應用程式。

陳雙幸表示，應用程式是利用大數據探勘及機器學習研發，程式內更附有實時熱力圖，讓市民對全港個案大廈一目了然，有別其他以手動方式搜尋相關資料的平台；另外更可以透過用戶的實時全球定位功能(GPS)，自動顯示用户附近的個案大廈。而熱力圖會因應政府發布的資訊而更新，標示個案大廈，用戶可隨意放大或拉遠畫面，全面掌握個案大廈位置及不同色溫標示的區域情況，以便他們安排及規劃安全路線。

陳續指，用戶只要開啟GPS，便可以圖表方式了解自己過去數天鄰近有多少個案大廈，應用程式會按照用戶與有關大廈的距離、逗留時間、大廈的數目，顯示用戶的感染風險，並以顏色雷達圖標示，譬如紅色意味持續與個案大廈距離相近，建議減少前往高風險地方；

黃色則代表中風險，提醒市民應小心謹慎及預先規劃安全路線；綠色是低風險，惟仍需保持警覺。

陳雙幸強調，為保障個人私隱，用戶使用「疫地而處」應用程式毋須登記，程式亦不會索取及儲存個人資料，用户的GPS位置於使用後便會立刻被刪除，所有運算及結果也只會在用戶的手機上進行和暫錄。