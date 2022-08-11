獲失業支援金突被要求「回水」　520名申請者須退還資助

新冠肺炎疫情導致不少市民失業，港府早前曾派發失業支援金，但近日卻向部分已獲派人士要求歸還支援金，被批擾民。東網早前曾報道，有申請失業支援金失敗的人士，向職員查詢為何條件相同的朋友可以申請成功時，反遭部門告知「會取消番佢哋嘅資格」。果不其然，近日有多名曾停工逾月的香港賽馬會投注站員工突被政府告知資格不符，需退還已發放的資助全額。涉及被要求退還款項的人數約有520人。

近日多名馬會投注站員工反映被政府通知要求歸還失業支援金。根據政府第599F章，馬會投注站不包括在表列處所之內；而上述馬會員工並非失業，而是馬會因應防疫措施而在今年1月起關閉投注站，導致投注站員工出現停工狀況，故確實不屬申領失業支援金資格之列，惟當時負責統籌計劃的創新辦仍批出支援金，懷疑有審批申請不夠嚴謹之嫌。

施政報告組回覆表示，在決定申請人是否符合資格時會依賴申請人的自我申述，相關部門不會在審批時核實自我申述的真確性。但計劃設有審查及監察機制，在發放資助後會進行事後覆核。就馬會投注站員工的情況，由於有不少馬會投注站員工在申請或覆檢時曾報稱失業，但據其最新強積金紀錄卻顯示似乎未離職，至今約350名已獲取計劃資助的馬會投注站僱員，承認其提交申請時並非失業。