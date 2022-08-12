明專連續4年獲贈200萬元　設獎學金助物理治療學生追夢

明愛專上學院由2021/22學年起連續4年，每年獲「郭謝碧蓉基金」捐贈200萬港元，向以優秀成績入讀物理治療學（榮譽）理學士課程的中學文憑試（DSE）考生、在學期間表現理想的學生，以及家境清貧的學生，派發獎學金或助學金。2021/22學年的頒獎禮已於7月22日舉行，共18人獲入學獎學金及6人獲學業優異獎。

該基金分別支持3個獎學金及助學金，包括「郭謝碧蓉基金獎學金」、「郭謝碧蓉基金學業優異獎」及「郭謝碧蓉基金助學金」。其中的「獎學金」是獎勵2021/22學年以DSE最佳5科成績達21分，以及22分或以上入讀物理治療學（榮譽）理學士課程，且對物理治療充滿熱誠的學生。今屆共有18名學生獲獎，他們分別可獲77,550港元或38,775港元學費資助。

至於「學業優異獎」，則獎勵在學期間有優秀表現、已完成一年級課程的學生，今屆共有6名學生獲獎，他們可分別獲得5,000港元或10,000港元獎金。其中一名獲頒「獎學金」的一年級學生李婉詩，一直夢想成為物理治療師，得到獎學金的幫助，減輕了她的財政負擔，令她更關注學業和追夢。