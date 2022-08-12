「3+4」檢疫首日實施　抵港人士盼改為7日居家隔離

早前宣布「紅黃碼」安排及放寬自海外及台灣抵港入境檢疫措施，自海外及台灣抵港人士入境檢疫安排，由酒店7天檢疫變為「3+4」，即3晚酒店隔離及4晚居家醫學監察，新措施於今日（12日）正式實行，首批「3+4」下的抵港人士於早上抵港，有抵港人士歡迎新措施，但認為改為7日居家隔離會更好。亦有議員指，政府認參考其他地區的做法，容許未完成接種疫苗的港人入境。

從倫敦回港的方小姐認為現時的方案比起之前好，因隔離時間縮短決定提早回港，惟她認為直接改為7日居家隔離會更好。方表示4天居家檢疫期間，會戴口罩外出，和與寵物去散步。方亦指會減少與朋友相聚，免得感染朋友。酒店退款方面，她指能夠退到4日房價，約8,000港元。而高先生認為新安排很好，因為能夠早日外出。他已聯絡酒店有關退款的安排，金額約為2,000港元。對於居家檢疫期間不能外出用餐，高指影響不大，會盡可能留在家中，因為感覺外出食飯不太安全，會拜託朋友送餐。雖然接受居家檢疫人士仍可以上班，但高表示他會在家工作，因自己外出不安全。

議員江玉歡指曾收到身處海外的港人求助，指因為未完成接種疫苗而不能回港，認為政府應參考其他地區的做法，容許未完成接種疫苗的港人入境，在入境前後安排他們進行核酸檢測，回港後接受隔離檢疫。江認為政府的疫苗政策應是鼓勵接種，並非強制打針。