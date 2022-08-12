大專生收酬殺動物施巫術　2顧客認殘酷對待動物判社服令

大專男生聲稱懂巫術祭祀，用兔子、白老鼠等小動物作活體奉獻儀式。其活祭巫術更不乏顧客，有年輕女子聲稱因感情問題，想藉巫術令前度回心轉意。事後該大專男生與3名女顧客被捕，被控共9項殘酷對待動物等罪。4名被告先後認罪，男生被判入更生中心，首名認罪女顧客判120小時社會服務令。餘下2名於上月才認罪的女顧客，則於今天（12日）在西九龍裁判法院同樣被判120小時社會服務令。

案中4名被告依次為19歲大專生唐綽謙、29歲售貨員郭昀晞、32歲美容師劉詠琪及24歲接待員蔡靖寧。今天接受判刑的被告為郭昀晞及劉詠琪，她們分別承認1項串謀殘酷對待動物罪。案情指，去年8月有動物權益關注人士發現有人在Instagram帳戶宣傳，能用活祭動物的儀式去改善人際關係，即犧牲兔子或老鼠的性命，索價最低1.5萬港元。郭及劉曾就感情問題光顧唐，2人先後付款5.2萬及1.2萬港元予唐。

辯方求情指，2名被告都有悔意，已吸取了很大教訓，留案底對被告來説已是很大懲罰，冀法庭依從感化官建議判社服令。其中郭的代表律師特別呈上精神科醫生報告，證明郭當時患重性憂鬱症，用了不適合的方法處理感情問題，她現時已感到後悔，每月有10天茹素。劉的代表律師則指她當時與拍拖超過10年的男朋友分手，想轉變愛情運才會犯案。裁判官香淑嫻指，相信今次只是單一事件，2人事發時情緒出問題而犯案，日後重犯機會不高，決定判每人120小時社會服務令。

案件編號：WKCC 923/2022