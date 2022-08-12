政Whats噏： 專業人才荒　林大輝：盼推政策助安居樂業

大學聯合招生辦法(JUPAS)嘅遴選結果早前已經公布。根據JUPAS公布嘅數字顯示，今年有39,523人申請聯招，較去年減逾千人，再創文憑試以嚟最少！除咗學生人數少咗，有中小學仲出現教師流失嘅情況，所以林大輝中學校監林大輝，佢今日(12日)出席活動時，就坦言每個行業都有人才流失情況。而同場出席嘅珠海學院校長李焯芬，就指今年收生收得非常好，主要學校依家係做碩士課程。

其實早前議員鄧飛就問過教育局，教師離職情況，數據顯示2021至22年度嘅直資或公營學校嘅教師流失率(臨時數字)分別達8.4%及7.5%，教育局指數字略高。而林大輝都承認其學校都有呢個問題，認為係香港中小學都共同面對嘅問題。林表示不少老師流失，對學校嘅教與學嘅穩定性有影響，希望教育局推出政策幫助學校穩定教師留任。

林大輝表示，政府應該令到各行各界嘅人士，有留喺香港發展嘅意向，令其相信留喺香港發展可以安居樂業。同時，林指呢個係整個大環境問題，人才流失唔單只係教育界，其他專業人士行業都同樣遇到呢個問題。至於李焯芬就指珠海學院每年碩士生增加都加得好快，今年人數更加大額增加，將來碩士課程會越做越多，但未提及學士課程嘅收生情況。