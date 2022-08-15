消委會測試30款彩色口罩　19款顆粒過濾效率不符聲稱

戴口罩已成生活日常，不少市民選購彩色口罩，塑造個人風格，但需要留意口罩的品質。消費者委員會今日（15日）公布最新的彩色/圖案口罩測試，發現30款口罩中，有19款口罩樣本的顆粒過濾效率(PFE)低於聲稱，亦有6款含菌量超出歐盟標準、2款在合成血穿透測試中防滲效能表現欠佳。消委會稱，測試顯示生產商在監控口罩質素的穩定性仍存不少改善的空間。

消委會表示，測試的30款口罩平均售價1.5港元至9.8港元，28款聲稱香港製造，當中27款聲稱符合醫用口罩材料的標準ASTM F2100的3級要求，及3款標示符合2級的要求。測試結果顯示，29款（97%）型號的BFE平均值都高於99%，然而標示為ASTM3級的Maskology 3D Mask，全部5個測試樣本量得的BFE皆低於其聲稱（>99%），介乎96.7%至97.3%，只達ASTM1級水平。

而在PFE測試中，8成（24款）型號的表現不俗，平均PFE都高於98%，包括救世落日珊瑚3D口罩、威信科技一次性醫用立體口罩；然而有19款型號，在測試的5個樣本中，最少有1個樣本量得的PFE低於其聲稱，差距最大為是「Facewear by Mask Factory」口罩，聲稱PFE>99%，但測試結果發現其平均PFE為95.30%，另一款「Medox」口罩聲稱PFE≥99%，但測試結果顯示其平均PFE為96.06%，該型號有樣本的PFE更只量得94.48%，比ASTM一級水平要求的95%低，表現令人失望。此外，有1款型號於測試中量得的BFE和PFE更同時低於其聲稱（>99%）。

「Maskology 的生產商表示，於2021年11月委託一間認可實驗室為3D系列進行ASTM Level 3檢測並成功通過後於12月推出市場，於2022年7月收到消委會的測試結果後，再將同批次之口罩送往測試報告，符合ASTM Level 3標準。該公司稱，過濾效率的測試結果有機會受測試環境、外力拉扯或紫外線照射等因素影響，同一批次之口罩亦有機會因為原材料的內在些微差異或運送存放等因素，令個別測試結果存有差。「Medox」的代理商向消委會會提交測試報告，表示生產商的原料均經過一間本地認可實驗室測試並獲發ASTM Level 3合格報告，又表示會盡力檢討及改善，並會回收產品。「Facewear」的生產商表示，產品經過認可實驗室測試證明符合ASTM Level 3標準才開始大量生產。對於消委會的測試顯示其口罩樣本的PFE表現相差約3%，該公司表示會調查原因並加以改善。