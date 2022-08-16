中大研發新液流電池可用長達15年　奪國際能源比賽季軍

全球暖化岌岌可危，各界都在開發新能源技術或應用，圖扭轉污染局面。由香港中文大學學者領導的初創企業研發出壽命長達15年的「離子選擇電極電池」，擊敗多個外國對方，在國際能源比賽奪得季軍，並獲本地公共事業上市公司投資數千萬港元支援發展。

中大初創培育計劃的成員易池新能有限公司，獲大學科技初創企業資助計劃及香港科學園資助成立。該公司團隊由中大機械與自動化工程學系教授盧怡君領導，主力研發安全、低成本、環保的可再生能源儲存系統。易池新能研發的「離子選擇電極電池」使用地球豐富的元素和水性電解質來儲存電力，可使用長達15年，比現時常用的鋰離子電池更安全、成本更低、壽命更長，能用於可再生能源項目和電動汽車太陽能充電站，提供無間斷電源和各種離網供電應用。

中大機械與自動化工程學系教授、易池新能主席盧怡君表示，隨着對可再生能源的需求增加，對電網儲能的需求亦同步上升，而鋰離子電池在這個領域的應用中備受各種限制，包括資源、成本、易燃性風險和回收的難度等。他指，團隊研究的液流電池的核心技術「離子交換膜」，對經濟、安全、環保的儲能系統至關重要。本年度香港中華煤氣有限公司與國家電力投資集團有限公司合辦的「Terra-Award智慧能源創新大賽」中，該款新電池在來自23個國家和地區的208個項目中榮獲第3名，獲頒銅獎及5萬美元獎金；而易池新能近期亦獲煤氣公司數千萬港元的戰略投資。煤氣首席投資總裁陳英龍表示，計劃於該公司的零碳智慧園區展示該款新電池的原型，加快新技術的商業化和推廣普及。