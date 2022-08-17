東方日報A1：港男落疊赴緬　槍下焗做網騙

近日大量台灣人被誘騙到柬埔寨及緬甸被迫從事網騙，或利用美色甚至感情手段迫令做黑勞的事件，曾傳出詐騙集團會對沒錢付贖金的被困者摘除器官，甚至拋屍落海的消息，震驚各地。但這股恐怖浪潮原來早已蔓延到香港，本報獲悉最少有5名港人被犯罪集團扣留泰緬邊境一帶，叫天不應，叫地不靈！本報日前收到求助，一名聲稱遇網騙的女子透露被一名身陷緬甸的港男行騙，本報記者幾經轉折下聯絡上該男子，他被人要求在當地網騙港人，除非「跑數」至500萬元人民幣或交付贖金30萬港元才可脫身，有「同工」潛逃時被人開槍射擊。該名港男指，他所在的「基地」有數百人，當中有多名港人，他因求救無門一度想過了結生命。入境處及警方證實收到相關港人報案，由6月至今共有5名港人在緬甸或泰國失聯的求助，當局正與外交部駐港特派員公署及中國駐當地使領館等跟進。

緬甸對很多香港人來說都是陌生的地方，但6月至今的兩個多月，卻有多個香港家庭因有成員被困當地，而四出求助。警方發言人指，6月7日接獲一名60歲姓孔女子報案，指未能聯絡其自稱身處海外的29歲兒子，感到擔心，遂報案。報案人其後自行聯絡到事主並已向相關部門求助，案件列作「求警調查」，由東區警區重案組跟進。

入境事務處「協助在外香港居民小組」由今年6月至今共接獲5名港人家屬求助，指其家人懷疑在泰國/緬甸失聯，其中3名港人已安全離開緬甸。小組一直並會繼續與其餘兩名當事人的家屬、香港警務處、外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館/總領事館保持密切聯繫及跟進個案。

本報亦接獲一宗與港人被困緬甸有關的案件，求助人Jane（化名）上月遭一名男子游說投資加密貨幣，失去1,800美元（約1.4萬港元）後始知被騙。

不過，行騙的港男卻向Jane呻苦，稱自己被困緬甸被迫從事網騙工作，Jane起初半信半疑，但出於惻隱之心到北角警署報案，她向本報求助時，還將男子的聯絡轉介：「好驚訝！我覺得任何事都可以發生，萬一係真，都希望幫到佢」。

記者成功透過Telegram聯繫身在緬甸的港男John（化名），他聲稱自己身處泰緬邊境克倫邦一處類似度假村的地方，他被要求從事網騙工作「跑數」，要賺取500萬元人民幣，或交出30萬港元贖金才能離開。他指該場所在緬泰邊境克倫邦一處被民兵攻佔的區域，現時為無政府狀態，而場所由當地華人控制，專門用作全球網絡詐騙，估計場內有數百個不同國籍的人士在工作，包括小量香港人。有人欲逃走竟遭槍擊，他更目睹有重傷者被抬走。

John在港從事保險工作，6月至今，他已被犯罪集團至少轉移3個處所，工作時（即行騙）可以透過互聯網與外界通訊，但他向多方面求助均無果。他透露，知道有泰國人成功交贖金後，由貌似身穿當地警察制服的人士掩護離開，但他擔心即使籌到足夠贖金，也無法離開上述地帶，因當地屬無政府狀態，沒有軍方保護根本無從離境，他心灰意冷下一度想過自殺。

議員陳恒鑌對此事深感愕然，直指市民一直以為此類案件距離港人很遠，但是當真正有港人遭殃時會深感難過，提醒市民切忌胡亂信人，而事件經已發生，促請香港政府盡一切能力支援及協助被困港人，亦可尋求駐當地大使館、國際刑警，以至國家支援，事實上當地有內地、香港及台灣等華人同胞，國家亦可盡大國之義竭力營救。

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