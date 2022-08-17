藍碼突轉紅碼　回港人士受驚　險未能入院接受癌症治療

港府上周起在「疫苗通行證」加入「紅黃碼」，惟新措施推出一周，轉碼混亂事件卻日日新鮮！有加拿大藉人士來港求醫，本月5日乘機抵港，恰逢推出新措施，檢疫第6日獲提早放行，按規定其「安心出行」程式本應獲黃碼，但他卻獲藍碼，事隔5日後，他的程式後忽然轉為紅碼。家人致電安心出行熱線及衞生署不同部門查詢均無果。最後登入衞生署網站申報檢測結果非確診後，才被恢復為藍碼。事件令他們虛驚一場，「見到紅碼真係好驚」。

市民朱女士的丈夫是加拿大籍人士，今次來港是由於早前確診前列腺癌，二人欲來港求醫，早前已聯絡私家醫院，預約昨日(16日)到醫院照磁力共振。而丈夫飛抵香港後，8月11日、即入境檢疫第6日已下載安心出行，並獲藍碼，朱當時已感奇怪：「照計未完成7日檢疫期係應該黃碼，但我依家都解釋唔到點解當日唔係黃碼」。其後兩人不以為意，亦如常外出。但5天之後，丈夫的安心出行昨早卻變成「紅碼」後，由於他們預約了往醫院，十分着急，花近3小時致電安心出行熱線、衞生署等不同部門，惟安心出行熱線職員指僅支援系統問題，着朱女士致電衞生署詢問，衞生署卻回覆指「轉Code係安心出行搞」，最終靠朋友告知可嘗試於網上上傳丈夫的非確診檢測證明，安心出行方轉回藍碼。她無奈指，「最少打咗5、6個電話同啲部門周旋，打去A，A叫我打去B，B又話應該係A負責，打個電話都等好耐先有人聽，仲要無一個部門幫到我」。她坦言，「見到紅碼好驚」，因為丈夫是病人，如果一直維持紅碼，便會錯過到醫院檢查、手術，直指事件令兩人十分困擾。

本報就事件向政府資訊科技總監辦公室查詢，獲回覆「紅、黃碼」系統一直運作暢順，至今已進行近1億次比對及4.7萬次轉碼操作。據了解，小部分人士或因核酸檢測顯示初步確診，為慎重起見會被列為確診人士，「安心出行」流動應用程式會比對衞生防護中心的最新確診名單，並將其「疫苗通行證」轉為「紅碼」。個案其後會經覆檢，若確定CT值高(即病毒量低)，他們會從名單上被剔除，而安心出行亦會即時按最新狀況將其「疫苗通行證」回復至藍色。有關轉變由系統自動比對進行，與是否曾到網站自我申報快速測試結果完全無關。當局又指，就個別人士或未能成功獲取「紅、黃碼」，當中或涉及不同原因，例如相關人士的確診時間、其「安心出行」未有更新，或流動裝置未連結至網絡，又或他們接受核酸檢測；可申報快速抗原測試確診結果；入境申報及接種疫苗時使用了不同的身份證明文件及號碼等。